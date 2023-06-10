Стало известно, где живет уехавшая из России Вера Брежнева

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала, что уехавшая из России после начала специальной военной операции Вера Брежнева проживает в Риге, передает РИА Новости. Артистка добавила, что российская певица будет выступать на ее фестивале. Исполнительница публично осудила решение российских властей и покинула страну.

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Вера в Риге. Она живет недалеко от меня. Она будет петь у меня на фестивале, — сказала Вайкуле.

Брежнева работала волонтером в Польше и отправляла гуманитарную помощь на Украину, а также давала концерты в Европе на русском языке.

Ранее продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что уехавшие за границу из России после начала СВО артисты могут рассчитывать только на небольшие концерты с маленьким количеством зрителей. Он отметил, что западная аудитория не сравнится с той, которая была у российских звезд в родной стране.