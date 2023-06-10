Вдова Шатунова назвала подробности проведения первой годовщины смерти артиста

Накануне первой годовщины смерти исполнителя, которого не стало 23 июня 2022 года, фанаты артиста в соцсетях делятся идеями того, как стоит почтить память кумира. Многие готовятся прийти на публичную панихиду артиста на Троекуровском кладбище, где он похоронен, и возложить на его могилу букеты белых роз.