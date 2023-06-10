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Вдова Юрия Шатунова поддержала идею автопробега с его песнями в день памяти артиста

Вдова Юрия Шатунова Светлана высказалась о планах поклонников артиста по-особенному почтить память звезды, сообщает «АиФ».

Вдова Шатунова назвала подробности проведения первой годовщины смерти артиста
© Газета.Ru

Накануне первой годовщины смерти исполнителя, которого не стало 23 июня 2022 года, фанаты артиста в соцсетях делятся идеями того, как стоит почтить память кумира. Многие готовятся прийти на публичную панихиду артиста на Троекуровском кладбище, где он похоронен, и возложить на его могилу букеты белых роз.

В обсуждениях также возникла идея организации автопробега с включением песен Шатунова. Эта идея понравилась вдове артиста, Светлане Шатуновой.

«Мне очень хочется, чтобы в этот день было громко! Думаю, будет очень много желающих включить в автомобиле песни Юры», — сказала она.

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