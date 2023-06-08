Андрей Малахов рассказал о последних минутах жизни отца

Телеведущий Андрей Малахов вспомнил, что его отец умер во время молитвы
Телеведущий Андрей Малахов на своем шоу на "России-1" вспомнил о последних минутах жизни своего отца Николая.
Телеведущий отметил, что в момент ухудшения состояния отца находился в Австралии на открытии пункта телевещания. Однако Малахов тогда принял решение срочно лететь в Москву, а оттуда в Мурманск. По словам телеведущего, когда он смог приехать к отцу, тот был уже в коме. Николай Малахов умер в 2006 году.
"Вспоминаю уход своего папы. Священник, больница. Мы начали читать молитвы, и в эту секунду стало видно, что кривая остановилась. Это такие эмоции... Ты живешь потом с этим долгое время. Тяжело и непросто для мальчика понять, что общение и часть жизни закончена", - рассказал Малахов.
Сейчас телеведущий сам является отцом - он воспитывает сына Александра, который родился в 2017 году в браке с Натальей Шкулевой. Помимо этого, Малахов стал крестным отцом для детей Филиппа Киркорова - Аллы-Виктории и Мартина.