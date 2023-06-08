Андрей Малахов рассказал о последних минутах жизни отца

Телеведущий отметил, что в момент ухудшения состояния отца находился в Австралии на открытии пункта телевещания. Однако Малахов тогда принял решение срочно лететь в Москву, а оттуда в Мурманск. По словам телеведущего, когда он смог приехать к отцу, тот был уже в коме. Николай Малахов умер в 2006 году.