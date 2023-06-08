Вера Брежнева заявила, что все деньги отправляет на поддержку Украины
Певица Вера Брежнева, ранее заявлявшая, что, несмотря на происхождение (родилась в Днепропетровской области), никак не связывает себя с Украиной, теперь каждый концерт во время тура по странам Прибалтики начинает со слов "Я - украинка".
Видео с одного из выступлений появились в Сети, в частности, в Telegram-канале "НеОпра, блин!"
Супруга продюсера Константина Меладзе, с которым они вместе продают российскую недвижимость, разумеется, продолжает петь по-русски. При этом признаётся: все вырученные средства она отправит на поддержку Украины.
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