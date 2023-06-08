$82.09+0.6388.04+0.87

На почтовом ящике Земфиры* появилась фраза «враг народа»

Неизвестные написали на почтовом ящике квартиры певицы Земфиры в доме на Фрунзенской набережной в Москве фразу «враг народа». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В доказательство слов к посту приложена фотография почтового ящика. На нем кто-то выцарапал фразу «враг народа». По данным Telegram-канала, надпись на нем «красуется уже давно».

СМИ: Земфира* переписала квартиру на Литвинову

Telegram-канал SHOT

Ранее стало известно, что Земфира переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной площадью в 85 квадратных метров на свою подругу — актрису Ренату Литвинову. Позже, в мае, в ней зарегистрировали звукозаписывающее предприятие «Родина». Предполагается, что певица пошла на это, чтобы избежать потери недвижимости, которой требовали ее лишить в связи с антироссийскими высказываниями и действиями звезды.

*лицо, выполняющее функции иноагента

3
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители