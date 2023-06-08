На почтовом ящике Земфиры* появилась фраза «враг народа»

Неизвестные написали на почтовом ящике квартиры певицы Земфиры в доме на Фрунзенской набережной в Москве фразу «враг народа». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В доказательство слов к посту приложена фотография почтового ящика. На нем кто-то выцарапал фразу «враг народа». По данным Telegram-канала, надпись на нем «красуется уже давно».

Ранее стало известно, что Земфира переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной площадью в 85 квадратных метров на свою подругу — актрису Ренату Литвинову. Позже, в мае, в ней зарегистрировали звукозаписывающее предприятие «Родина». Предполагается, что певица пошла на это, чтобы избежать потери недвижимости, которой требовали ее лишить в связи с антироссийскими высказываниями и действиями звезды.