Рэпер перенес концерт после жалоб Мизулиной

После обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) принял решение перенести свой концерт в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.

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Выступление должно было состояться 8 июня в местном клубе «Свобода». По словам организатора, концерт перенесен по независящим от артиста и организаторов причинам. О новой дате будет сообщено дополнительно. Уточняется, что билеты на выступление можно вернуть в местах покупки.

Напомним, ранее Мизулина обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских рэперов на пропаганду наркотиков. Речь шла о таких исполнителях, как Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин). Она также призвала музыкантов более ответственно относиться к своей публике и отказаться от деструктивного контента.