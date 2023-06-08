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Рэпер перенес концерт после жалоб Мизулиной

После обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) принял решение перенести свой концерт в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.

Рэпер перенес концерт после жалоб Мизулиной
© Vk.com/benzogang_tape

Выступление должно было состояться 8 июня в местном клубе «Свобода». По словам организатора, концерт перенесен по независящим от артиста и организаторов причинам. О новой дате будет сообщено дополнительно. Уточняется, что билеты на выступление можно вернуть в местах покупки.

Напомним, ранее Мизулина обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских рэперов на пропаганду наркотиков. Речь шла о таких исполнителях, как Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин). Она также призвала музыкантов более ответственно относиться к своей публике и отказаться от деструктивного контента.

В мае стало известно, что музыканты, которые включают в свои песни явные упоминания о наркотиках, могут подвергнуться уголовному преследованию, начиная со следующего года. После этого ряд исполнителей отчитались перед МВД, что исключили песни о наркотиках из своих репертуаров. О ком именно идет речь пока неизвестно.

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