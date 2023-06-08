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Бузова возмутилась слухами о пластических операциях

Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала в Telegram-канале слухи о наличии множества пластических операций.

Бузова возмутилась слухами о пластических операциях
© РИА Новости

Слухи распространил пластический хирург Александр Вдовин. Он предположил, что звезда не раз прибегала к ринопластике и операции по удалению комков Биша. Бузова обвинила специалиста в нарушении врачебной этики. Она отметила, что сама решает, как жить со своей внешностью и фигурой.

"Вы далеко не в первый раз высказываетесь относительно меня. К сожалению, этика не самая сильная сторона вашего врачебного таланта. И свои советы посоветуйте себе самому", - заявила певица.

Бузова возмутилась тому, что Вдовин "заочно с легкостью выносит диагнозы" людям, не являющимся его пациентами. Она отметила, что вряд бы обратилась к подобному специалисту. Артистка также спросила у поклонниц, как они относятся к подобному поведению. Фанатки поддержали Бузову.

"Ни за что бы не обратилась к такому хайпожору, который пытается привлечь к себе внимание идиотскими предположениями и высказываниями", - написала одна из подписчиц.

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