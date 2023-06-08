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Анастасия Волочкова ответила матом на вопрос об употреблении алкоголя

Балерина Анастасия Волочкова пришла в ярость после вопроса об употреблении алкоголя. Ее слова цитирует "Пятый канал".

Волочкова ответила матом на вопрос об употреблении алкоголя
© Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Журналисты спросили артистку, почему после слов об отказе от спиртного она позировала на фото с шампанским. В ответ на это Волочкова послала собеседников матом и призвала не лезть в ее личную жизнь.

"Не лезьте в мой дом, в мою постель, в мою дружбу, в мой бокал и в мою тарелку", - отреагировала балерина, после чего использовала нецензурную лексику.

Волочкова удивилась, почему люди проявляют такое внимание к ее режиму питания.

"Я вот ем сейчас пустой бульон без соли с вареным яйцом всмятку", - отметила звезда.

6 июня в личном блоге Анастасия Волочкова сообщила, что больше не употребляет алкоголь. По словам балерины, она отказалась от спиртных напитков после поездки на Мальдивы.

Однако в ее соцсетях позже появились фотографии, на которых в руках артистки можно заметить бокал шампанского. В декабре 2022 года Волочкова признавалась в чрезмерном употреблении алкоголя в непростые времена. Балерина "заливала свои страдания" спиртным. При этом артистка отметила, что никогда не злоупотребляла алкоголем перед запланированными выступлениями.

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