Анастасия Волочкова ответила матом на вопрос об употреблении алкоголя
Балерина Анастасия Волочкова пришла в ярость после вопроса об употреблении алкоголя. Ее слова цитирует "Пятый канал".
Журналисты спросили артистку, почему после слов об отказе от спиртного она позировала на фото с шампанским. В ответ на это Волочкова послала собеседников матом и призвала не лезть в ее личную жизнь.
"Не лезьте в мой дом, в мою постель, в мою дружбу, в мой бокал и в мою тарелку", - отреагировала балерина, после чего использовала нецензурную лексику.
Волочкова удивилась, почему люди проявляют такое внимание к ее режиму питания.
"Я вот ем сейчас пустой бульон без соли с вареным яйцом всмятку", - отметила звезда.
6 июня в личном блоге Анастасия Волочкова сообщила, что больше не употребляет алкоголь. По словам балерины, она отказалась от спиртных напитков после поездки на Мальдивы.
Однако в ее соцсетях позже появились фотографии, на которых в руках артистки можно заметить бокал шампанского. В декабре 2022 года Волочкова признавалась в чрезмерном употреблении алкоголя в непростые времена. Балерина "заливала свои страдания" спиртным. При этом артистка отметила, что никогда не злоупотребляла алкоголем перед запланированными выступлениями.