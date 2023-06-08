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Дибров рассказал о финансовом положении после ухода из «Кто хочет стать миллионером»

Телеведущий Дмитрий Дибров опроверг в беседе с mk.ru, что лишился большей части заработка после ухода из шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Дибров рассказал о финансовом положении после ухода из «Кто хочет стать миллионером»
© РИА Новости

Дибров заявил, что не потерял "ни копейки" после того, как покинул проект.

"Знаете, почему? Потому что мы с Эрнстом - два последних "взглядовца" на Первом канале", - рассказала телеведущий.

Дибров еще не придумал, чем будет заниматься в дальнейшем. По словам телеведущего, директор Первого канал Константин Эрнст предложил ему создать новый проект, отметив, что поставит его передачу в прайм-тайм. Дибров не знает, что хочет вести. Он объяснил, что не интересуется политикой, а также "мужским и женским".

"Сейчас нужна только развлекаловка. А чем я буду развлекать? "Угадайку" ведет (Валдис) Пельш и лучше него никто на свете это не сделает", - заявил телеведущий.

Ранее Дибров призвал фанатов шоу "Кто хочет стать миллионером?" не критиковать новую ведущую Юлианну Караулову. Он считает, что со временем зрители привыкнут к артистке и начнут замечать в ней все больше новых достоинств.

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