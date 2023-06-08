СМИ: Земфира* переписала квартиру на Литвинову

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова 9 марта переписала свою столичную квартиру на Фрунзенской набережной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомленный источник.

Квартира площадью 85 кв. м была переписана 9 марта на свою актрису Ренату Литвинову, которая является ее подругой.

Весной Земфирой была выпущена песня «Родина». После этого в Генпрокуратуру было направлено обращение с требованием лишить ее квартиры.

Земфира уехала за рубеж после того, как выступила с критикой в адрес властей РФ в связи с началом специальной военной операции. По данным СМИ, она получила гражданство Франции, однако информацию сама певица не подтверждает.

Ранее газета «Комсомольская правда» сообщила, что украинская певица София Ротару решила распрощаться со своей недвижимостью в России.