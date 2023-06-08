СМИ: Земфира переписала квартиру на Литвинову

Shot: Земфира* переписала квартиру на Литвинову
Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
По данным источника, певица 9 марта переписала квартиру площадью 85 кв. м на свою подругу — актрису Ренату Литвинову.
При этом 10 марта она выпустила песню «Родина», после выхода которой в Генпрокуратуру поступило обращение с требованием лишить ее квартиры.
После начала спецоперации Земфира осудила действия российских властей и уехала за границу. В СМИ утверждали, что она получила гражданство Франции, однако сама певица опровергает это.
Ранее депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин показал в своем Telegram-канале граффити с военным, появившееся в Южно-Сахалинске вместо рисунка с Земфирой. Рисунок с артисткой закрасили еще в марте.