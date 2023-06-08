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Shot: Земфира* переписала квартиру на Литвинову

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

СМИ: Земфира переписала квартиру на Литвинову
© Газета.Ru

По данным источника, певица 9 марта переписала квартиру площадью 85 кв. м на свою подругу — актрису Ренату Литвинову.

При этом 10 марта она выпустила песню «Родина», после выхода которой в Генпрокуратуру поступило обращение с требованием лишить ее квартиры.

После начала спецоперации Земфира осудила действия российских властей и уехала за границу. В СМИ утверждали, что она получила гражданство Франции, однако сама певица опровергает это.

Ранее депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин показал в своем Telegram-канале граффити с военным, появившееся в Южно-Сахалинске вместо рисунка с Земфирой. Рисунок с артисткой закрасили еще в марте.

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