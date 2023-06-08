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Кушанашвили встал на защиту Пугачевой после грубых слов Васильевой о Примадонне

Журналист Отар Кушанашвили заступился за певицу Аллу Пугачеву, на которую набросилась актриса Татьяна Васильева. Артистка назвала Примадонну глупой женщиной.

Кушанашвили встал на защиту Пугачевой после нападок Васильевой
© РИА Новости

После отъезда в Израиль певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) часто подвергаются нападкам в том числе со стороны бывших коллег и соратников. Так, на одном из телешоу актриса Татьяна Васильева назвала Примадонну глупой женщиной. За певицу заступился ведущий Отар Кушанашвили.

«Зачем Татьяна Васильева делает то, что делает? Про Пугачеву… Взялись пинать того, кто сказал вам: „Горите в аду!“ Она здесь была, все кланялись перед ней в три погибели. А уехал человек - обезьяна. Посмотрите на саму Васильеву!» - прокомментировал журналист в своем авторском шоу «Каково?!».

Грубо высказалась Васильева и в отношении мужа Пугачевой. Она возмутилась грубым шуткам юмориста про Россию и ее граждан. Актриса призвала запретить возвращение на родину таким артистам.

* - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами

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