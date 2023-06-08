Кушанашвили встал на защиту Пугачевой после нападок Васильевой

«Зачем Татьяна Васильева делает то, что делает? Про Пугачеву… Взялись пинать того, кто сказал вам: „Горите в аду!“ Она здесь была, все кланялись перед ней в три погибели. А уехал человек - обезьяна. Посмотрите на саму Васильеву!» - прокомментировал журналист в своем авторском шоу «Каково?!».