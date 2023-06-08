Девушка Тимати появилась на публике после слухов о беременности

Девушка Тимати, модель Валентина Иванова, пришла на светское мероприятие после слухов о беременности. Об этом сообщает Telegram-канал Super и приводит соответсвующее видео.

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Модель появилась на публике в компании Оксаны Самойловой и Джигана на закрытой премьере музыкального фильма Тимати и Navai.

В последнее время Валентина Иванова редко публикует фото. Подписчики заподозрили модель в беременности. Однако на новом видео Валентина Иванова позировала в обтягивающих джинсах и корсете.

Слухи о расставании Тимати и Валентины Ивановой ходят уже несколько месяцев. Они обострились после того, как звезды перестали публиковать совместные фото в социальных сетях. Новости о возможном романе Тимати и Валентины Ивановой появились в январе, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с моделью за границей.

В начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана. Тимати ни разу не был женат, однако у него есть дети от разных возлюбленных. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.