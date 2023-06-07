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Певец Данко заявил, что Стас Барецкий живет в приюте для бездомных

Певец Данко в беседе с порталом PROZvezd сравнил шоумена Стаса Барецкого с певицей Ольгой Бузовой и назвал его «нищебродом».

Певец Данко заявил, что Стас Барецкий живет в приюте для бездомных
© РИА Новости

«Барецкий – нищеброд. Это как Бузова до своей популярности. Он-клоун, который пиарится на всем. Стас — обычный городской сумасшедший с целью поработить весь мир. На самом деле он живет в приюте для бездомных, а кормится по банкетам и приемам», — высказался Данко.

11 декабря 2022 года на Барецкого было совершено нападение в Санкт-Петербурге. Шоумен позднее предположил, что инцидент может быть связан с Данко, с которым у них незадолго до этого произошел конфликт. Сам певец подтвердил ссору с коллегой по шоу-бизнесу, но заявил о своей непричастности к нападению на Барецкого. Он также утверждает, что экс-участник «Ленинграда» должен ему $30 тыс., в связи с чем и обвиняет его в избиении.

Барецкий в свою очередь уверял, что Данко обиделся на него после того, как шоумен закопал его живьем в гробу и ушел по своим делам. Барецкий заверил, что таким образом пытался помочь певцу избавиться от комплексов.

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