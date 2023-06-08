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Бывший муж Бородиной признался в изменах телеведущей

Бизнесмен Курбан Омаров признался в романе на стороне незадолго до развода с Ксенией Бородиной. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!".

Бывший муж Бородиной признался в изменах телеведущей
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

По словам Омарова, отношения с телеведущей начали ухудшаться за год до развода. Предприниматель уже не считал себя с Бородиной полноценной парой.

"Я говорил, что у меня есть другая. Но мне говорили: ты врешь, это не так. Это воспринимали как шутку, стеб. Я, может быть, должен был более точно сказать. Но на тот момент я уже понимал, что все", - поделился экс-муж Бородиной.

Омаров утверждает, что когда он решил съехать от телеведущей и приехал забрать вещи, она "кричала и била" его. По словам блогера, у него на тот момент уже не было никаких эмоций.

"Я не простил того, что было", - заявил он.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021 году стало известно о разводе телеведущей и бизнесмена. Теледива рассказывала, что ей потребовалась помощь психолога после развода с Омаровым. После расставания с предпринимателем Бородина перестала делиться подробностями своих романов.

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