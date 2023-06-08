Юлия Барановская пожаловалась на агрессивных таксистов в аэропорту Москвы

Телеведущая Юлия Барановская пожаловалась на агрессивных таксистов, которые хватали ее за руки в аэропорту Москвы. По словам знаменитости, правоохранительные органы должны заняться этим вопросом. Барановская рассказала, что один из водителей нарушил ее личное пространство. По ее словам, таксисты в аэропорту могут толкнуть, схватить или не дать пройти.