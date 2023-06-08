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Юлия Барановская пожаловалась на агрессивных таксистов в аэропорту Москвы

Телеведущая Юлия Барановская пожаловалась на агрессивных таксистов, которые хватали ее за руки в аэропорту Москвы. По словам знаменитости, правоохранительные органы должны заняться этим вопросом. Барановская рассказала, что один из водителей нарушил ее личное пространство. По ее словам, таксисты в аэропорту могут толкнуть, схватить или не дать пройти.

Юлия Барановская пожаловалась на агрессивных таксистов в аэропорту Москвы
© Агентство «Москва» | Александр Авилов

«Откуда берутся эти люди, которые буквально бросаются на тебя, перегораживают дорогу и навязывают свои "услуги" в агрессивной манере, даже за руки хватают?» — написала Барановская в Telegram-канале.

По словам телеведущей, в аэропорту невозможно перемещаться из-за агрессивных таксистов. Она отметила, что не пользуется услугами нелегальных перевозчиков, потому что они могут обмануть.

Знаменитость призвала правоохранительные органы разобраться с теми, кто работает в обход законов. Барановская предпочитает вызывать такси через приложение. Телеведущая доверяет только официальным компаниям.

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