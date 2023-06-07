Рита Дакота перенесла выступление в Москве

Певица Рита Дакота сообщила о переносе осеннего концерта в Москве из-за Дня города
Певица Рита Дакота сообщила в Telegram-канале, что перенесла свой сольный концерт в Москве.
Мероприятие должно было пройти 10 сентября 2023 года. Причиной переноса стал День города. Дакота не предусмотрела праздник. Более того, она не знала, что он пройдет именно 10 и 11 сентября. Артистка объяснила, что в эти дни многие звезды-шоу-бизнеса будут выступать бесплатно. Певица решила отказаться от мероприятия на 10 сентября из-за рисков, что на него придут мало слушателей.
«Но даже если часть людей выберет пойти на Дакоту в этот день за деньги, а не на условного Басту/Крида/всех всех всех бесплатно, то есть другая часть людей — кто в праздники уезжает. И еще часть людей, кто в праздники сидит дома, а не трется по всем пробкам в день города, чтобы попасть платно на Дакоту, да еще и на концертную площадку за МКАДом несколько часов, проклиная все и матерясь», — отметила артистка.
Дакота перенесла концерт на начало октября. Из-за отмены выступления представители площадки, где должно было пройти мероприятие, выписали певице большой штраф и отказались сотрудничать в этом году. Артистка призналась, что очень расстроилась.
«Анонс концерта должен был быть таким праздником для меня, а стал днем, когда я, укутавшись в пледик, сижу на ручках у Феди и чувствую себя лузером века», — заключила звезда.
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