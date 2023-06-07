Рита Дакота перенесла выступление в Москве

«Но даже если часть людей выберет пойти на Дакоту в этот день за деньги, а не на условного Басту/Крида/всех всех всех бесплатно, то есть другая часть людей — кто в праздники уезжает. И еще часть людей, кто в праздники сидит дома, а не трется по всем пробкам в день города, чтобы попасть платно на Дакоту, да еще и на концертную площадку за МКАДом несколько часов, проклиная все и матерясь», — отметила артистка.