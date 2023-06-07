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Предполагаемого наследника Вячеслава Зайцева объявили в розыск

Помощник ушедшего из жизни дизайнера Вячеслава Зайцева Эдуард Кривенко, который объявил себя еще одним наследником собственности модельера, оказался в розыске у судебных приставов. Об этом сообщает издание KP. RU.

Предполагаемого наследника Вячеслава Зайцева объявили в розыск
© РИА Новости

Известно, что 39-летний предполагаемый наследник не погасил задолженности перед государством на общую сумму 120 тысяч рублей. Среди них числятся неоплаченные штрафы за административные правонарушения и исполнительские сборы.

Сам Кривенко никак не комментировал опубликованную журналистами информацию.

Ранее сообщалось, что Кривенко ухаживал за кутюрье в последние годы его жизни. Как утверждал помощник Зайцева, модельер оставил ему заверенные у нотариуса документы, которые подтверждают его право на наследство знаменитости.

Вячеслав Зайцев оставил свое имущество молодому помощнику

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Дизайнер работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива № 19.

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