Предполагаемого наследника Вячеслава Зайцева объявили в розыск

Помощник ушедшего из жизни дизайнера Вячеслава Зайцева Эдуард Кривенко, который объявил себя еще одним наследником собственности модельера, оказался в розыске у судебных приставов. Об этом сообщает издание KP. RU.

Известно, что 39-летний предполагаемый наследник не погасил задолженности перед государством на общую сумму 120 тысяч рублей. Среди них числятся неоплаченные штрафы за административные правонарушения и исполнительские сборы.

Сам Кривенко никак не комментировал опубликованную журналистами информацию.

Ранее сообщалось, что Кривенко ухаживал за кутюрье в последние годы его жизни. Как утверждал помощник Зайцева, модельер оставил ему заверенные у нотариуса документы, которые подтверждают его право на наследство знаменитости.