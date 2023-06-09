Телеведущий Такер Карлсон снял второй выпуск своего шоу, несмотря на возражения Fox News

Телеведущий Такер Карлсон снял второй выпуск своего шоу Tucker on Twitter., несмотря на возражения Fox News. Во втором выпуске бывший ведущий программ на Fox News рассказал о "эрозии табу на педофилию", объявил одну из социальных сетей виновной в распространении неоднозначного контента, а также рассказал о "странной и жутковатой" личной жизни экс-президента Барака Обамы.

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Кроме того, Карлсон высмеял президента США Джо Байдена, который объявил идеи превосходства белой расы главной угрозой для США. Карлсон напомнил об угрозе ядерного конфликта с Россией и мексиканских наркокартелях. Телеканал Fox News обвинил ведущего Такера Карлсона в нарушении контракта из-за запуска его нового шоу Tucker on Twitter. Бывший работодатель пригрозил Карлсону последствиями из-за запуска его собственного шоу в социальной сети.