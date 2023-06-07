92-летний Иван Краско стал жить с 28-летней помощницей

У народного артиста России 92-летнего Ивана Краско произошли серьезные перемены в личной жизни - к нему переехала 28-летняя помощница. Об этом стало известно в программе "За гранью" на НТВ.

© Российская Газета

В редакцию обратилась третья жена актера Наталья Вяль. Она сообщила, что в квартире в центре Петербурга на набережной Фонтанки, которая принадлежит ей и ее двоим сыновьям, поселилась 28-летняя девушка по имени Дарья Пашкова. По словам экс-супруги, она подозревает, что за действиями молодой женщины стоит корыстный интерес.

Стоит отметить, что четвертый брак Ивана Краско был с Натальей Шавель 1990 года рождения. Разница в возрасте с Иваном Краско составляет 60 лет. Пара прожила в браке шесть лет.

Дарья Пашкова в эфире заявила, что никаких интимных отношений между ней и Иваном Краско нет, и по факту речь идет о не о сердечных делах, а о дружбе и заботе. В частности, за последние несколько месяцев Иван Краско более десяти раз ложился в больницу. Во всех случаях в медучреждениях с ним находилась Пашкова. Она же помогает дома артисту принимать душ - сейчас в доме, где живет актер отключили горячую воду.

Сыновья Ивана Краско, которые живут в этой же квартире, появлению Дарьи не рады. Ну а сам Иван Иванович говорит, что Дарья для него значит очень много.

- Она мой поводырь, она - мои глаза, она теперь уже и секретарь мой, - сказал Краско.

Актер признался, что уже не может обходиться без помощи девушки, он рассказал, что вместе они ходят в театр, смотрят фильмы, обсуждают литературу. При этом артист намекнул: он не против пойти под венец и в пятый раз.