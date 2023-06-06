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Умерла исполнительница хита The Girl From Ipanemu Аструд Жилберту

Бразильская певица Аструд Жилберту, звезда жанра босса-нова, скончалась на 84-м году жизни. Об этом пишет The Guardian.

Умерла исполнительница хита The Girl From Ipanemu Аструд Жилберту
© globallookpress.com

Причина смерти, дата и место похорон не сообщаются.

Музыкант и соавтор певицы Пол Риччи отметил, что Аструд «была важной частью всего, что является в мире бразильской музыкой, и изменила многие жизни своей энергией».

Аструд родилась в Бразилии в 1940 году. В 19 лет вышла замуж за музыканта Жуана Жилберту. В 1963 году супруги записали песню Girl From Ipanema в Нью-Йоркской студии.

В 1964 году The Girl From Ipanemu вышла в сольном исполнении Аструд, после чего трек стал хитом и вошел в топ-5 песен в США и топ-30 в Соединенном Королевстве.

Певица удостоилась награды «Грэмми» в номинации «Песня года». Кроме того, она была номинирована на премию в категории «Лучший женский вокал». В том же году Аструд развелась с мужем и отправилась в тур по городам США.

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