Умерла исполнительница хита The Girl From Ipanemu Аструд Жилберту

Бразильская певица Аструд Жилберту, звезда жанра босса-нова, скончалась на 84-м году жизни. Об этом пишет The Guardian.

Причина смерти, дата и место похорон не сообщаются.

Музыкант и соавтор певицы Пол Риччи отметил, что Аструд «была важной частью всего, что является в мире бразильской музыкой, и изменила многие жизни своей энергией».

Аструд родилась в Бразилии в 1940 году. В 19 лет вышла замуж за музыканта Жуана Жилберту. В 1963 году супруги записали песню Girl From Ipanema в Нью-Йоркской студии.

В 1964 году The Girl From Ipanemu вышла в сольном исполнении Аструд, после чего трек стал хитом и вошел в топ-5 песен в США и топ-30 в Соединенном Королевстве.