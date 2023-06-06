Суд в Петербурге запретил трек Оксимирона**

Суд в Санкт-Петербурге запретил к распространению трек «Ойда» рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Мирон Федоров). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

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«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное исковое заявление прокуратуры о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в России запрещено. Речь идет о музыкальном произведении «Ойда» исполнителя Oxxxymiron», — сказано в сообщении.

Согласно заключению эксперта, песня призывает «к неким действиям», которые могут привести к нарушению территориальной целостности России.

В октябре 2022 года представители Лига безопасного интернета направили в Генеральную прокуратуру официальное обращение с просьбой проверить на признаки экстремизма песню рэпера Oxxxymiron «Ойда». По словам Мизулиной, песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России. Мизулина попросила также проверить самого музыканта на причастность к организации экстремистской деятельности «по расколу России на почве межнациональной темы».