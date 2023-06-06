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Филипп Киркоров показал певцу Jony результаты очередной пластики

Король российской эстрады Филипп Киркоров побывал на открытии ресторана певца Jony. Он показал коллеге результаты очередной пластики. Гости мероприятия заметили, что Киркоров сильно похудел. Певец требовал пиццу и признался, что врач будет ругать его за такой рацион. В какой-то момент он приподнял шляпу с полями и показал Jony результаты новой пластики. Судя по всему, артист сделал пересадку волос.

Филипп Киркоров показал результаты очередной пластики
© Слово и Дело

«Нет предела красоты и совершенства. Решил, что остановимся 30 апреля 2024 года. В этот день мы потрясем Москву, как всегда!» — заявил Киркоров.

Певец отметил, что у него хорошее настроение, ведь он давно не ужинал, а сегодня ему удалось поесть, сообщает издание «МК». В последнее время Киркоров стал частым гостем пластического хирурга. Не всем поклонникам нравится преображение артиста. Многие просят короля российской эстрады остановиться.

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