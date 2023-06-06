Филипп Киркоров показал результаты очередной пластики

Король российской эстрады Филипп Киркоров побывал на открытии ресторана певца Jony. Он показал коллеге результаты очередной пластики. Гости мероприятия заметили, что Киркоров сильно похудел. Певец требовал пиццу и признался, что врач будет ругать его за такой рацион. В какой-то момент он приподнял шляпу с полями и показал Jony результаты новой пластики. Судя по всему, артист сделал пересадку волос.