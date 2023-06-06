Художник Никас Сафронов вспомнил о смерти брата от бутылки водки

Художник Никас Сафронов рассказал, как его брат умер от некачественного алкоголя
Художник Никас Сафронов вспомнил в разговоре с "Дни.ру", как его старший брат Александр умер после того, как выпил некачественный алкоголь. По словам Сафронова, это случилось в 2005 году.
"Выпил немного - и ему резко стало плохо. Его подруга, которая была в этот момент с ним, вызвала "скорую". Но пока врачи ехали, Саши не стало. Вскрытие показало, что он отравился паленым алкоголем. И буквально в считанные минуты", - сказал Сафронов.
Живописец добавил, что брат не был алкоголиком, а просто переживал трудный период в жизни - уход жены. Тогда производителям напитка дали в качестве наказания "какой-то небольшой срок".
Сафронов опасается, что поставщика алкогольной продукции, из-за которой недавно произошло массовое отравление россиян в нескольких регионах России, также не накажут по справедливости:
"Скорее всего найдутся смягчающие обстоятельства, хорошие характеристики - и кто-то, вероятно, получит совсем немного за то, что убил 16 человек. Где справедливость? Я уверен, что мы должны пересмотреть наше законодательство и намного более жестко карать за подобные преступления - вплоть до пожизненного наказания. Только так мы сможем остановить халатность в этой сфере".
Сафронов также выразил соболезнования родственникам погибших, отметив, что для него - это очень личная трагедия.
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