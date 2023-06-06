Художник Никас Сафронов вспомнил о смерти брата от бутылки водки

"Скорее всего найдутся смягчающие обстоятельства, хорошие характеристики - и кто-то, вероятно, получит совсем немного за то, что убил 16 человек. Где справедливость? Я уверен, что мы должны пересмотреть наше законодательство и намного более жестко карать за подобные преступления - вплоть до пожизненного наказания. Только так мы сможем остановить халатность в этой сфере".