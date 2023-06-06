Little Big не смогли запретить PepsiCo использовать название группы

Агентство по интеллектуальным правам ЕС (EUIPO) отказало группе Little Big, которая хотела запретить компании PepsiCo использовать такое же название в Европе для чипсов. Об этом пишет РБК.

В 2021 году PepsiCo зарегистрировала товарный знак Little Big Acts. Предполагается, что под таким названием в Европе выпускаются снеки. Однако нет никакой информации о том, что какая-либо продукция выпускалась под таким брендом.

Свои претензии музыканты обосновывали тем, что название их группы широко известно на территории Европы, в частности во Франции, Польше и Германии. К тому же право на это название у группы вступило раньше. Заявители также считают, что одинаковое название может привести к путанице.

В свою очередь, PepsiCo отвергла претензии группы. Как указано в материалах дела, музыканты недостаточно обосновали законодательную базу. Также компания решила, что доказательств репутаций и популярности коллектива недостаточно. Кроме того, в корпорации считают, что рисков путаницы названий нет, т.к. аудитория группы далека от той, что покупает снеки.