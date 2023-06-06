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Ольга Орлова рассказала о самой удачной российской телепередаче

Певица и телеведущая Ольга Орлова ответила в Instagram, какую передачу считает самой удачной и интересной.

Ольга Орлова рассказала о самой удачной российской телепередаче
© РИА Новости

Орлова назвала "Давай поженимся!" самым интересным для нее шоу.

"Давай поженимся!" - ток-шоу, в котором герой программы встречается с тремя невестами или женихами. Он должен выбрать, с кем из них хотел бы продолжить отношения. Ведущие передачи - актриса Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова. С 24 февраля 2022 года выход программы был прекращен после начала специальной военной операции.

На "Давай поженимся!" приходили искать свою любовь не только люди "из народа", но и звезды шоу-бизнеса. Среди них такие знаменитости, как Сергей Зверев, Анна Семенович, Анастасия Волочкова, Тимур Батрутдинов, Виктория Боня, Ольга Бузова, Дана Борисова, Гоген Солнцев.

В апреле 2023 года Роза Сябитова призналась, что не испытывает проблем с деньгами после закрытия "Давай поженимся!". Сваха объяснила, что ее продолжают звать представители различных телеканалов на съемки в проектах. Более того, ведущая считает, что сейчас настал "ее звездный час".

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