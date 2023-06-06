Ольга Орлова рассказала о самой удачной российской телепередаче

Певица и телеведущая Ольга Орлова ответила в Instagram, какую передачу считает самой удачной и интересной.

Орлова назвала "Давай поженимся!" самым интересным для нее шоу.

"Давай поженимся!" - ток-шоу, в котором герой программы встречается с тремя невестами или женихами. Он должен выбрать, с кем из них хотел бы продолжить отношения. Ведущие передачи - актриса Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова. С 24 февраля 2022 года выход программы был прекращен после начала специальной военной операции.