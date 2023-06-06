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Антонов опроверг сообщения о госпитализации

Композитор Юрий Антонов опроверг появившуюся информацию о госпитализации. По его словам, сейчас он находится дома. Об этом пишет ТАСС.

Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации
© РИА Новости

Ранее появились сведения, что Юрий Михайлович якобы был госпитализирован с сердечным приступом. Однако сообщалось, что артист выписался из больницы раньше на несколько дней, чем рекомендовали врачи. Сам певец удивился таким новостям и сообщил, что находится дома.

«Нет, с каким сердечным приступом? Все нормально, я дома нахожусь. Я ездил в клинику зубы лечить», — сказал Антонов.

В разговоре с телеканалом 360 композитор подчеркнул, что сейчас находится в кругу своих животных.

«Слышите вон: кукарекают», — пошутил Народный артист РФ.

Ранее Антонов впервые за долгое время появился на публике. Артиста можно было увидеть на турнире по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup, который прошел 3 июня.

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