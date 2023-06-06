Волочкова заявила об отказе от алкоголя

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в Instagram, что больше не пьет алкоголь.

Волочкова отметила, что отказалась от спиртных напитков после поездки на Мальдивы. Она вышла на связь с певцом Прохором Шаляпиным. Артист отметил, что приехал к танцовщице в гости. Балерина пошутила, что их встреча похожа на романтическое свидание.

"Ты такой красивый! Мы такая пара с тобой хорошая, слушай. Представляешь, у нас свадьба будет?" - заявила Волочкова.

Ранее Волочкова признавалась в чрезмерном употреблении алкоголя в непростые времена. Балерина призналась, что "заливала свои страдания" спиртным. При этом артистка отметила, что никогда не злоупотребляла алкоголем перед запланированными выступлениями. В январе 2023 года Волочкова дала интервью в предположительно нетрезвом виде. Телеведущая Ида Галич предложила присудить этому событию премию "Кринж Года". Телеведущая Дана Борисова поддержала балерину, признавшись, что переживает за нее.