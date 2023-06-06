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Волочкова перестала пить алкоголь

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в Instagram, что больше не пьет алкоголь.

Волочкова заявила об отказе от алкоголя
© РИА Новости

Волочкова отметила, что отказалась от спиртных напитков после поездки на Мальдивы. Она вышла на связь с певцом Прохором Шаляпиным. Артист отметил, что приехал к танцовщице в гости. Балерина пошутила, что их встреча похожа на романтическое свидание.

"Ты такой красивый! Мы такая пара с тобой хорошая, слушай. Представляешь, у нас свадьба будет?" - заявила Волочкова.

Ранее Волочкова признавалась в чрезмерном употреблении алкоголя в непростые времена. Балерина призналась, что "заливала свои страдания" спиртным. При этом артистка отметила, что никогда не злоупотребляла алкоголем перед запланированными выступлениями. В январе 2023 года Волочкова дала интервью в предположительно нетрезвом виде. Телеведущая Ида Галич предложила присудить этому событию премию "Кринж Года". Телеведущая Дана Борисова поддержала балерину, признавшись, что переживает за нее.

По словам Борисовой, Волочкова не может самостоятельно принять решение, пить ей спиртное или не пить. Телеведущая напомнила, что Волочкова и актер Никита Джигурда нередко выпивают вместе и "снимают смешные истории". Борисова считает, что балерину "подставили" на интервью. Она назвала такой поступок неэтичным.

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