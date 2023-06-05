Лена Катина рассказала, что муж написал на нее завещание до свадьбы

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина заявила в шоу «Звезды сошлись», что ее муж, предприниматель Дмитрий Спиридонов, написал на нее завещание до свадьбы. Об этом пишет «СтарХит».

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Катина отметила, что предлагала будущему супругу составить брачный договор, но он не посчитал необходимым оформлять этот документ.

Вместе с тем, уточнила певица, бизнесмен решил подстраховаться и написал на Катину завещание.

По ее словам, вручая ей экземпляр договора, Спиридонов произнес: «На! Чтобы ты была уверена [в серьезности намерений]».