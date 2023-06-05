Лена Катина рассказала, что муж написал на нее завещание до свадьбы
Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина заявила в шоу «Звезды сошлись», что ее муж, предприниматель Дмитрий Спиридонов, написал на нее завещание до свадьбы. Об этом пишет «СтарХит».
Катина отметила, что предлагала будущему супругу составить брачный договор, но он не посчитал необходимым оформлять этот документ.
Вместе с тем, уточнила певица, бизнесмен решил подстраховаться и написал на Катину завещание.
По ее словам, вручая ей экземпляр договора, Спиридонов произнес: «На! Чтобы ты была уверена [в серьезности намерений]».
Напомним, что несколько лет назад врачи диагностировали у предпринимателя рак щитовидной железы. Специалистам удалось справиться с заболеванием, но вероятность того, что недуг вернется, сохраняется.