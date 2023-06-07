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Rammstein уволили кастинг-директора Макееву и расследуют обвинения в домогательствах

Немецкая рок-группа Rammstein рассталась с русской "кастинг-директором" Аленой Макеевой после секс-скандала. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Русскую кастинг-директора Rammstein уволили после секс-скандала
© globallookpress.com

Группа не только "уволила" девушку с неофициальной должности, но и наняла юридическую фирму для расследования обвинений в сексуальных домогательствах вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна. Представители фирмы будут следить за ходом ближайших концертов группы.

Согласно многочисленным заявлениям женщин, Макеева якобы занималась отбором девушек, которых Линдеманн просил привести к себе для вечеринок до или после концерта в интимных целях. Некоторые девушки жаловались, что их накачали наркотиками.

В окружении группы говорят, что музыканты подавлены. Кроме того, уточняют инсайдеры, группа изменит концепцию вечеринок, которых всегда было две - большая для фанатов и маленькая для Линдеманна и выбранных для него женщин.

7 июня 2023 года стартуют семь запланированных концертов Rammstein в Германии.

Ранее сообщалось, что Rammstein обсуждает роспуск группы из-за разлада в коллективе, связанного, в том числе, с обвинениями в адрес Линдеманна в сексуальных домогательствах.

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