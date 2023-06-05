$81.33+0.4587.03-0.07

Бородина пожаловалась на жизнь в загородном доме

Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на проблемы, с которыми ей приходится сталкиваться, живя в собственном загородном доме. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram-сторис (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бородина пожаловалась на жизнь в загородном доме
© РИА Новости

«Вот я не помню, когда я жила в квартире, что столько всего надо было, в отличие от того, когда живешь в доме. То плитка где-то отвалится, то фильтры надо поменять, то в гараж дверь не открывается. Короче, какой-то кошмар постоянно. Дом живет своей жизнь. Какая-то капризная баба, в которую нужно вкладываться», — сказала Бородина.

Телеведущая также отметила, что строители, которые выполняют услуги, часто растягивают сроки исправления своих ошибок на объектах. По словам Бородиной, она не любит делать ремонт и не хочет начинать работы в своей московской квартире.

В ноябре 2022 года Бородина ответила на вопрос о планах переехать в новый дом или построить новое жилье. Тогда она отметила, что проживает в загородном доме, который ее устраивает. Пока она не планирует переезжать или строить новый объект.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий