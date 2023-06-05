Бородина пожаловалась на жизнь в загородном доме

«Вот я не помню, когда я жила в квартире, что столько всего надо было, в отличие от того, когда живешь в доме. То плитка где-то отвалится, то фильтры надо поменять, то в гараж дверь не открывается. Короче, какой-то кошмар постоянно. Дом живет своей жизнь. Какая-то капризная баба, в которую нужно вкладываться», — сказала Бородина.