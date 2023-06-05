Бабкина рассказала о поведении Пугачевой на похоронах Юдашкина

Певица Надежда Бабкина рассказала, что во время похорон модельера Валентина Юдашкина его близкая подруга Алла Пугачева вела себя отстраненно и ни с кем не общалась. Об этом она сообщила в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

По словам Бабкиной, она поздоровалась с певицей, однако та общаться с ней не стала, а лишь поздоровалась в ответ. Также Пугачева отказалась ехать на поминки Юдашкина.

«Она не стала (разговаривать — прим. ред.). Она, видимо, не захотела ни с кем общаться», — подчеркнула Бабкина.

По словам звезды, она не осуждает решение Пугачевой уехать из страны, но не понимает его. Для нее это оказалось неожиданностью. По мнению Надежды Георгиевны, Пугачева последовала за мужем, желая сохранить семью. Бабкина подчеркнула, что сама бы так никогда не поступила.

«Народ предали. И народ не может этого простить, потому что им в лицо плюнули», — сказала звезда.

Она также пролила свет на историю о том, что здание театра «Русская песня», которым она ныне руководит, хотела забрать себе Пугачева.

«Она часто приезжала в театр еще до приемки, когда строительство еще до финала не дошло. Устраивала всякие вечеринки. Сама я этого не видела, но у меня есть свои «агенты», которые мне докладывали не только о том, что видели ее физически, но еще и про слова всякие…», — рассказала певица.