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Мизулина призвала прекратить травлю в адрес солиста группы «Три дня дождя»

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала прекратить травлю в адрес солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова, появившегося на сцене в Екатеринбурге в нетрезвом состоянии и сорвавшего концерт. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Мизулина призвала прекратить травлю в адрес солиста группы «Три дня дождя»
© Lenta.ru

«Травлю, которую сейчас развернули в отношении исполнителя, я тоже не поддерживаю. Как и любую травлю в принципе. Человек очевидно болен, мы не врачи, чтобы определить, что он употребил. Да еще и по фото и видео. Понятно, что исполнителю требуется лечение. Полагаю, что за действия на концерте он должен извиниться и вернуть средства всем желающим», — отметила общественница.

При этом Мизулина подчеркнула, что исполнитель не имеет права вести себя подобным образом на своих выступлениях, добавив, что лучше отменять концерты, чем выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Глава ЛБИ назвала случившееся полным неуважением по отношению к посетившем мероприятие поклонникам.

Общественница также напомнила, что аналогичные ситуации случались и с другими артистами. В том числе с МакSим, Ольгой Бузовой и Димой Биланом.

Ранее продюсер музыкальной группы «Три дня дождя» заявил о том, что проект будет закрыт на неопределенный срок из-за срыва солиста коллектива Глеба Викторова на фоне проблем с алкоголем.

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