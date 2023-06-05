Концерт солиста группы «Вопли Видоплясова» отменили в Швейцарии

Концерт Олега Скрипки отменили в Швейцарии за «ультранационализм»
В Цюрихе отменили концерт лидера украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки. Об этом сообщает ТСН.
Сам музыкант заявил, что отмены концерта добились россияне, обвиняющие его в «приверженности к ультранационалистической идеологии». Он назвал эти обвинения безосновательными.
Скрипка заявил, что с помощью концертов за рубежом он стремится поддерживать ВСУ и «доносить мировому сообществу, что Украина самобытная страна со своими традициями».
Скрипка отметил, что обвинения в его адрес связаны с исполнением песни о Степане Бандере (один из лидеров украинского националистического движения, которого обвиняют в сотрудничестве с нацистами, а также в причастности к массовым убийствам поляков и евреев).
В 2022 году был отменен концерт Скрипки в Гамбурге. Тогда музыкант заявил, что его выступления в Европе отменяются «под эгидой, что украинцы - это фашисты». Он связал это с работой «длинных рук Кремля».