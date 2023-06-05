Концерт солиста группы «Вопли Видоплясова» отменили в Швейцарии

В Цюрихе отменили концерт лидера украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки. Об этом сообщает ТСН.

Сам музыкант заявил, что отмены концерта добились россияне, обвиняющие его в «приверженности к ультранационалистической идеологии». Он назвал эти обвинения безосновательными.

Скрипка заявил, что с помощью концертов за рубежом он стремится поддерживать ВСУ и «доносить мировому сообществу, что Украина самобытная страна со своими традициями».

Скрипка отметил, что обвинения в его адрес связаны с исполнением песни о Степане Бандере (один из лидеров украинского националистического движения, которого обвиняют в сотрудничестве с нацистами, а также в причастности к массовым убийствам поляков и евреев).