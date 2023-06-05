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Концерт Олега Скрипки отменили в Швейцарии за «ультранационализм»

В Цюрихе отменили концерт лидера украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки. Об этом сообщает ТСН.

Концерт солиста группы «Вопли Видоплясова» отменили в Швейцарии
© РИА Новости

Сам музыкант заявил, что отмены концерта добились россияне, обвиняющие его в «приверженности к ультранационалистической идеологии». Он назвал эти обвинения безосновательными.

Скрипка заявил, что с помощью концертов за рубежом он стремится поддерживать ВСУ и «доносить мировому сообществу, что Украина самобытная страна со своими традициями».

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Скрипка отметил, что обвинения в его адрес связаны с исполнением песни о Степане Бандере (один из лидеров украинского националистического движения, которого обвиняют в сотрудничестве с нацистами, а также в причастности к массовым убийствам поляков и евреев).

В 2022 году был отменен концерт Скрипки в Гамбурге. Тогда музыкант заявил, что его выступления в Европе отменяются «под эгидой, что украинцы - это фашисты». Он связал это с работой «длинных рук Кремля».

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