Проект «Три дня дождя» временно закрыли из-за проблем солиста группы с алкоголем

Продюсер музыкальной группы «Три дня дождя» заявил о том, что проект будет закрыт на неопределенный срок из-за срыва солиста коллектива Глеба Викторова на фоне проблем с алкоголем. Об этом он сообщил в Telegram-канале лейбла коллектива IZBA.

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Медиаменеджер подчеркнул, что организм музыканта отказывается работать, его преследуют «страшнейшие» панические атаки, а его психика «просто лопнула», из-за чего руководство группы приняло решение отменить все запланированные концерты. Продюсер «Три дня дождя» принес извинения поклонникам коллектива, а также опроверг информацию о том, что Викторов употреблял запрещенные вещества.

По его словам, перед сорванным концертом в Екатеринбурге артист «выпил немного» и был в нормальном состоянии. Медиаменеджер добавил, что им предстоит выяснить причину, по которой солист коллектива не мог стоять на ногах на сцене. Он предположил, что у Викторова могли начаться проблемы с психикой или перестать работать печень.