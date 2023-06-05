Песню Лободы обязали удалить с YouTube-канала за нарушение авторских прав

Мосгорсуд обязал компанию United Music Group удалить со своего YouTube-канала песню "К черту любовь" Светланы Лободы за нарушение авторских прав композитора Олега Влади. Об этом ТАСС сообщила его представитель Валерия Рытвина.

"Суд частично удовлетворил наш иск и взыскал с United Music Group в пользу Влади Олега компенсацию морального вреда за нарушение авторских прав в размере 50 тыс. рублей и обязал ответчика удалить с сайта www.youtube.com на официальном канале Meloman video запись церемонии "Золотой граммофон" с записью песни "К черту любовь", - сказала она.

В Мосгорсуде ТАСС подтвердили эту информацию. Истец требовал 500 тыс. рублей компенсации, но суд существенно снизил ее размер.

Поводом для иска послужила публикация в YouTube-канале Meloman video песни "К черту любовь" без указания того, что ее автором является Влади.

United Music Group (UMG) предоставляет музыкальные композиции онлайн-площадкам в интернете для трансляции, разрабатывает автоматическую загрузку своего контента на различные интернет-платформы и управляет данным контентом. У UMG есть несколько каналов на YouTube, разделенных по музыкальным направлениям.