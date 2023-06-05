Ивлев призвал россиян не смеяться над Высоцкой из-за ее кулинарного шоу

«Я бы на самом деле не на нее набрасывался. Я бы набрасывался на ее шеф-редактора, который выпускал все это», — прокомментировал шеф-повар критику телепередачи Высоцкой. По его мнению, ведущая, как и авторы ее программы, ничего не понимают в готовке. «Шеф-редактор, видать, такой же, как и она, не в теме, что такое готовка», — сказал он.