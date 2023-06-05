$80.88-0.0987.10+0.52

На Моргенштерна* составили протокол за отсутствие плашки иноагента

Против российского хип-хоп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) могут возбудить в России уголовное дело за нарушение порядка деятельности иноагента, в случае двойного привлечения его к административной ответственности за соответствующее правонарушение в течение года. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

На Моргенштерна* составили протокол за отсутствие плашки иноагента
© РИА Новости

Савеловский районный суд Москвы запланировал рассмотрение первого протокола об административном правонарушении в отношении артиста из-за отсутствия плашки иноагента в своих публикациях в Telegram-канале. Артисту грозит штраф в размере полумиллиона рублей.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что музыкант не нарушал правил деятельности иноагента. Составленный в отношении рэпера протокол об отсутствии маркировок иноагента в соцсетях является незаконным, а Моргенштерн не признает вину.

Он подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иностранного агента.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий