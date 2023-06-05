На Моргенштерна* составили протокол за отсутствие плашки иноагента

Против российского хип-хоп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) могут возбудить в России уголовное дело за нарушение порядка деятельности иноагента, в случае двойного привлечения его к административной ответственности за соответствующее правонарушение в течение года. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Савеловский районный суд Москвы запланировал рассмотрение первого протокола об административном правонарушении в отношении артиста из-за отсутствия плашки иноагента в своих публикациях в Telegram-канале. Артисту грозит штраф в размере полумиллиона рублей.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что музыкант не нарушал правил деятельности иноагента. Составленный в отношении рэпера протокол об отсутствии маркировок иноагента в соцсетях является незаконным, а Моргенштерн не признает вину.