Лена Катина из t.A.T.u. рассказала о поле будущего ребенка

Солистка t.A.T.u. Лена Катина примерно через месяц станет мамой во второй раз и, вопреки приметам, не стала держать в тайне имя и пол будущего малыша. Как рассказала певица в эфире НТВ на программе "Звезды сошлись", у нее родится еще один сын.

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Супруг Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов выбрал имя для сына: Демьян или Димьян. Пара скрепила свои отношения узами брака в июне 2022 года всего через месяц после помолвки. В ноябре стало известно, что молодожены ждут ребенка.