Продюсер «Три дня дождя» объяснил поведение сорвавшего концерт солиста группы

«Он был в абсолютном неадеквате, у него уже поехало здоровье окончательно. Позже распишем почему. Эти четыре месяца тура был тотальный ад. Мне все равно, кто и что говорит, это мой друг, мой брат. Как продюсер, я понимаю ваши переживания. Тут уже вопрос не в том, что он нажрался, а в том, что его здоровье просто лопнуло», — рассказал продюсер.