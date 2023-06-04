Похудевшую Аниту Цой обвинили в использовании фотошопа

Певица Анита Цой подверглась критике из-за фотографии в обтягивающем топе и коротких шортах. Поклонники посчитали, что артистка «прифотошопила» свое лицо к чужому телу.

Цой в 2020 году переболела коронавирусной инфекцией, из-за чего поправилась почти на 17 килограммов. У артистки произошел сбой гормонального фона, и она не могла заниматься спортом.

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После реабилитации певица начала следить за питанием и вернулась в спорзал. Всего за несколько месяцев ей удалось избавиться от девяти килограммов.

На днях Цой опубликовала в соцсетях фотографию в открытом наряде. На ней запечатлено, как артистка в шортах и майке стрижет газон на своем участке. В комментариях к публикации многие обвинили звезду в фотошопе своих снимков.

«Зачем соединять лицо ваше и чужое тело?! Глупо же», — написал один из пользователей.