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Похудевшую Аниту Цой обвинили в использовании фотошопа

Певица Анита Цой подверглась критике из-за фотографии в обтягивающем топе и коротких шортах. Поклонники посчитали, что артистка «прифотошопила» свое лицо к чужому телу.

Похудевшую Аниту Цой обвинили в использовании фотошопа
© globallookpress.com

Цой в 2020 году переболела коронавирусной инфекцией, из-за чего поправилась почти на 17 килограммов. У артистки произошел сбой гормонального фона, и она не могла заниматься спортом.

слово и дело

После реабилитации певица начала следить за питанием и вернулась в спорзал. Всего за несколько месяцев ей удалось избавиться от девяти килограммов.

На днях Цой опубликовала в соцсетях фотографию в открытом наряде. На ней запечатлено, как артистка в шортах и майке стрижет газон на своем участке. В комментариях к публикации многие обвинили звезду в фотошопе своих снимков.

«Зачем соединять лицо ваше и чужое тело?! Глупо же», — написал один из пользователей.

Однако нашлись и те, кто поддержал Цой. Часть поклонников обратила внимание, что снимок сделан несколько лет назад, и никакого фотошопа там нет.

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