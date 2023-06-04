Выпускник «Фабрики звезд» поделился подробностями жизни в Америке

Роман Архипов, бывший участник группы «Челси» и выпускник «Фабрики звезд», был гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ. Музыкант рассказал о том, как уехал в США. Он покинул Россию в 2011 году. За рубежом Архипов выступал под псевдонимом Troy Harley, - пишет gazeta.ru.

«На шестом году жизни в Америке у меня закончились деньги, от меня ушла женщина, которую я любил, и я не понимал, что мне делать», — рассказал он.

Роман в 2014 году был вынужден закрыть студию звукозаписи, поскольку у него почти не было заказов. Он пробовал работать риелтором и продюсировать клипы, но также не преуспел.

Пришлось взяться за неквалифицированный труд. Проработав грузчиком две недели, Архипов понял, что на восстановление спины потратит больше денег, чем заработает.

Тогда он устроился сниматься в массовках в голливудском кино за $70-150 в день. К таким актерам на студиях соответствующее отношение, порой их просят изображать мертвых, для чего приходится проводить по нескольку часов, например, в холодной воде.