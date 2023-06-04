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Дибров высказал свое мнение о журналистской работе Собчак

Дмитрий Дибров не так давно утратил статус ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером». Как заявляет сам шоумен, теперь у него гораздо больше свободного времени, что позволяет ему детально изучить творчество коллег. И, как оказалось, многое ему не нравится, - сообщает «Московский Комсомолец».

Дибров высказал свое мнение о журналистской работе Собчак
© РИА Новости

Так, Дмитрий раскритиковал деятельность Ксении Собчак.

«Только про одно: про бабло, да про выручку. Только это у нее в голове. Как будто ее отец — товаровед из комиссионной! Я знал ее отца. Это гений был в беседе. А это что за журналистика? Я очень люблю ее отца. Поэтому мне совершенно не с руки судить. Просто темы, которые Ксения поднимает, - это политика. А она требует инсайда. Конечно, никто не вправе ей запретить иметь свое мнение и высказывать его публично. Пожалуйста. Но мне это неинтересно. Мне интересно слушать только тех, у кого есть инсайд, кто ходит в Министерство обороны, в Кремль, в Госдуму, кто там вертится. Надо этих слушать», - считает Дибров.

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал свое увольнение из шоу «Кто хочет стать миллионером?» В беседе с NEWS.ru он пожелал удачи его новой ведущей, певице Юлиане Карауловой.

Дибров подчеркнул, что сам отнесся к сложившейся ситуации с пониманием и призвал зрителей и своих поклонников не критиковать Караулову. По его словам, лучше присылать артистке «письма поддержки».

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