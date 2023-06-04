Дибров высказал свое мнение о журналистской работе Собчак

«Только про одно: про бабло, да про выручку. Только это у нее в голове. Как будто ее отец — товаровед из комиссионной! Я знал ее отца. Это гений был в беседе. А это что за журналистика? Я очень люблю ее отца. Поэтому мне совершенно не с руки судить. Просто темы, которые Ксения поднимает, - это политика. А она требует инсайда. Конечно, никто не вправе ей запретить иметь свое мнение и высказывать его публично. Пожалуйста. Но мне это неинтересно. Мне интересно слушать только тех, у кого есть инсайд, кто ходит в Министерство обороны, в Кремль, в Госдуму, кто там вертится. Надо этих слушать», - считает Дибров.