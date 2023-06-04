Киркоров вновь отправился к звездному хирургу

Филипп Киркоров в последнее время не перестает удивлять публику. С помощью пластического хирурга и стилиста народный артист РФ изменился до неузнаваемости. Он перекрасил волосы в белый цвет, вставил голубые линзы, после пластических операций похудел и обзавелся рельефным прессом, - пишет 5 Канал.

Но, как говорит певец, преображение еще не завершено. Певец опубликовал видео, где показал, что отправился в центр пластической медицины.

Филипп поздравил подписчиков с православным праздником «День Святой Троицы» и пожелал добрых вестей, любви и счастья. При этом он отметил, что его воскресный день служит для поддержания здоровья и этической красоты. Подробностей о том, что именно он запланировал в хирургическом центре, Киркоров не открыл.

«Скоро сами узнаете», — сообщил он.