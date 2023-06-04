Дочь Заворотнюк показала фигуру в купальнике

Анна Заворотнюк в 2022 году уехала из России в Дубай. Она объясняла, что переезд связан с работой мужа, а не с политическими событиями. Девушка семь лет состоит в отношениях с возлюбленным, личность которого она не раскрывает. Пара познакомилась во время учебы в Нью-Йорке.