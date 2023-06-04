Дочь Заворотнюк показала фигуру в купальнике
Анна Заворотнюк в 2022 году уехала из России в Дубай. Она объясняла, что переезд связан с работой мужа, а не с политическими событиями. Девушка семь лет состоит в отношениях с возлюбленным, личность которого она не раскрывает. Пара познакомилась во время учебы в Нью-Йорке.
Анна ведет личный блог, и накануне выложила свою фотографию в купальнике. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк снялась в леопардовом бикини в Дубае. Она позировала возле отеля «Парус» (Burj Al Arab), - информирует gazeta.ru
«Из пены морской», -коротко подписала она фотографию.
Подписчики Анны Заворотнюк, дочери актрисы Анастасии Заворотнюк, упрекнули девушку в том, что она только отдыхает и не работает. Наследница звезды «Моей прекрасной няни» нашла, что на это ответить.
«Работа бывает разная. Самое главное, чтобы она приносила вам удовольствие и достаточное для вас количество денег. Моя работа позволяет мне получать удовольствие и иногда отдыхать. Искренне желаю вам, чтобы и у вас так было», — ответила Заворотнюк.
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