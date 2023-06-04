Королева рассказала, как ее шантажировали

«Когда я отшила шантажистов, они пошли к прессе. Мы все это знаем. И дальше люди из изданий купили материалы, и фотографии уже разбежались по СМИ». Я не понимаю, зачем все лезут к чужим людям в кровать. Это уже что-то извращенное для меня. А про человеческие факторы я молчу — уже все стерлось у людей», — уверена Королева.