Королева рассказала, как ее шантажировали
Наташа Королева в интервью программе «Света вокруг света» вспомнила об одном из самых неприятных событий в своей жизни. В 2015 году из взломанного телефона ее супруга Сергея Глушко (Тарзана) были украдены и выложены в интернет интимные фото и видео певицы и ее мужа.
Тогда Королевой пришло письмо – шантажисты требовали денег. Певица ответила, что с подобными людьми она не будет иметь никаких дел.
«Они шантажировали. Хотели денег. Писали мне, но я сказала, что с шантажистами дела не имею. Я тогда подумала ''будь что будет''. Нам стесняться нечего, мы все живые люди. У нас у всех есть половые органы, у всех все одинаково!» — сказала звезда.
Тогда злоумышленники обратились к прессе и им, очевидно, удалось-таки продать снимки, - пишет издание woman.ru.
«Когда я отшила шантажистов, они пошли к прессе. Мы все это знаем. И дальше люди из изданий купили материалы, и фотографии уже разбежались по СМИ». Я не понимаю, зачем все лезут к чужим людям в кровать. Это уже что-то извращенное для меня. А про человеческие факторы я молчу — уже все стерлось у людей», — уверена Королева.
Больше всего в этой истории исполнительницу огорчили предположения, активно высказывавшиеся в СМИ и социальных сетях о том, что звездная пара могла специально допустить такую «утечку» ради хайпа.
Сейчас Наташа Королева находится в браке с Сергеем Глушко. Несмотря на то, что периодически пару «разводят» в СМИ, певица считает, что у них крепкий союз.
«Что бы там ни говорили, ни сочиняли и ни придумывали, мы с тобой кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем, а самое главное — любим друг друга с каждым годом все сильнее!», — говорит Наташа.