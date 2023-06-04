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Панкратов-Черный рассказал о судьбе мужа Светличной

Александр Панкратов-Черный в беседе с журналистами вспомнил о непростой судьбе супруга актрисы Светланы Светличной Владимира Ивашова. Ивашов, чтобы прокормить семью – жену, у которой в 90-е годы практически не было предложений о съемке, и двоих детей, брался за любую работу. Об этом пишет moslenta.ru.

Панкратов-Черный рассказал о судьбе мужа Светличной
© РИА Новости

«До того, как уйти работать прорабом на стройку, он брался за любую работу в кино. Например, Володя сам выполнял сложные каскадерские трюки — только чтобы получить лишнюю копейку», — рассказал Панкратов-Черный.

При исполнении одного из трюков Ивашов едва не погиб – от удара копытом разъяренной лошади его спас конь, на котором тот скакал. Если бы жеребец не успел отскочить в сторону, артисту грозила бы реальная опасность.

И все же Ивашову пришлось сменить профессию - съемочную площадку на стройку, где он мог получать больше денег. Тяжелая физическая работа сказалась на его здоровье. У Ивашова обострились проблемы с желудком. В 1995 году он попал в больницу. Операция оказалась неудачной, а при повторном хирургическом вмешательстве не выдержало сердце.

«Когда хоронили Володю, вся бригада его пришла, потому что его очень уважали», - отметил Панкратов-Черный.

Владимир Ивашов стал кумиром огромной страны в одночасье после выхода картины «Балла о солдате». На тот момент ему было 19 лет, как и его герою Алеше. Он был культовым героем, героем целого поколения и образцом для зрителей. У Ивашова было много поклонниц, но все они отступили, после того как на молодого парня глаз положила Светличная.

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