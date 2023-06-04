В конце мая 2023 года стало известно, что девушка по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в том, что музыкант добавил наркотики в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе ради безнаказанных сексуальных домогательств.

Как информирует ФАН со ссылкой на зарубежные издания, Шелби отозвала свое обвинение. Однако еще несколько женщин сообщили радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung, что рок-группа заказывала красивых фанаток для вечеринок до и после концертов. Это заявление было анонимным.

Сейчас немецкая рок-группа Rammstein обсуждает свой возможный роспуск из-за разлада в коллективе. Его участники «крайне недовольны» поведением Линдеманна. Они не хотят быть замешанными в подобные истории. Пока группа отрабатывает свой тур по Европе и не дает официальных комментариев случившемуся.