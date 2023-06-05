$81.33+0.4587.03-0.07

Арнольд Шварценеггер извинился за то, что домогался девушек 20 лет назад

В ходе документального фильма «Арнольд» от Netflix, который посвящён Арнольду Шварценеггеру, актёр несколько раз извинился за обращение с девушками в начале 2000-х. Об этом сообщает Variety.

Шварценеггер извинился за домогательства к девушкам 20 лет назад
© Чемпионат.com

Речь зашла о скандале перед выборами губернатора Калифорнии, когда шесть девушек обвинили Шварценеггера в домогательствах. Тогда Арнольд заявил, что публикации в СМИ сфабрикованы, и он «никого не трогал», хотя ранее «иногда вёл себя не очень хорошо».

Теперь же Арнольд признал свою ошибку:

Тогда я реагировал как бы… защищаясь. Сейчас я смотрю на это иначе, и на самом деле не имеет значения, сколько времени прошло. 40 лет назад или вчера — это было неправильно. Забудьте все оправдания, это было неправильно.

Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что будет жить вечно

Документальный фильм «Арнольд» выйдет 7 июня на Netflix. Проект посвящён релизу FUBAR, первого сериала в карьере Шварценеггера.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий