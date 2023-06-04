$80.88-0.0987.10+0.52

Юморист Максим Галкин* запретил зрителям снимать его выступление в Анталье

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) категорически запретил зрителям снимать его выступление в Анталье. Перед концертом он обратился к гостям и попросил их убрать телефоны. Видео обращения Галкина к залу опубликовал Telegram-канал Shot.

Галкин* запретил поклонникам снимать его концерт в Турции
© globallookpress.com

«У зала есть жесткие требования, что снимать нельзя. В прошлый раз снимали, там штрафные санкции на наших организаторов [наложили]», — сказал юморист.

Источник сообщает, что каждый раз, увидев телефон в руках зрителя, Галкин прерывал выступление и просил прекратить съемку. Исключение артист сделал для своей помощницы, которая снимала контент для его соцсетей. Кроме того, Галкин заявил, что зрители в Германии отнеслись к такой же просьбе с пониманием и «никто не снимал».

Галкина включили в список физических лиц — иноагентов в сентябре 2022 года. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

После начала военной спецоперации России на территории Украины Галкин покинул страну.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий