Галкин* запретил поклонникам снимать его концерт в Турции

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) категорически запретил зрителям снимать его выступление в Анталье . Перед концертом он обратился к гостям и попросил их убрать телефоны. Видео обращения Галкина к залу опубликовал Telegram-канал Shot.

«У зала есть жесткие требования, что снимать нельзя. В прошлый раз снимали, там штрафные санкции на наших организаторов [наложили]», — сказал юморист.

Источник сообщает, что каждый раз, увидев телефон в руках зрителя, Галкин прерывал выступление и просил прекратить съемку. Исключение артист сделал для своей помощницы, которая снимала контент для его соцсетей. Кроме того, Галкин заявил, что зрители в Германии отнеслись к такой же просьбе с пониманием и «никто не снимал».